E papritur: Limi vendos të largohet nga BBVK

Banori i Big Brother VIP Kosova, Limi, ka lënë shtëpinë më të madhe në vend. “Banorë, kam lajmërim për ju. Me thënë të drejtën, ishte një udhëtim shumë i bukur, dhe kemi kaluar një kohë shumë spektakolare. Çdo moment këtu nuk do ta harroj asnjëherë, por mua më duhet të largohem”, tha Limi para banorëve.…

31/01/2026 22:32

Banori i Big Brother VIP Kosova, Limi, ka lënë shtëpinë më të madhe në vend.

“Banorë, kam lajmërim për ju. Me thënë të drejtën, ishte një udhëtim shumë i bukur, dhe kemi kaluar një kohë shumë spektakolare. Çdo moment këtu nuk do ta harroj asnjëherë, por mua më duhet të largohem”, tha Limi para banorëve.

 

YouTube player

