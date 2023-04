E papritur, Lampard në bisedime me Chelsean për postin e trajnerit Frank Lampard mund të rikthehet në ‘Stamford Bridge’. Chelsea raportohet se është në bisedime konkrete për të emëruar Frank Lampardin si trajner të përkohshëm me një marrëveshje të afatshkurtër të vlefshme deri në qershor të këtij viti. Bisedimet vazhdojnë me Julian Nagelsmann dhe Luis Enrique si opsionet kryesore për të ardhmen, por Lampard mund të…