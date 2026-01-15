E papritur, Bia dhe Alba bëhen shoqe

ShowBiz

15/01/2026 13:36

Një veprim i papritur ka ardh nga ana e Bias ndaj Albes.

Pasi Limi u hodh në krahët e Dolces, të dyja kanë vendosur të bëjnë “paqe” mes vete.

Bia po i qëndron pranë Albes ku i tha që është “shoqe” e saj.

Ajo e këshilloi që të mendoj për vetën dhe se do ta ketë atë pranë si një mike e afërt.

