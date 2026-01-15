E papritur, Bia dhe Alba bëhen shoqe
Një veprim i papritur ka ardh nga ana e Bias ndaj Albes. Pasi Limi u hodh në krahët e Dolces, të dyja kanë vendosur të bëjnë “paqe” mes vete. Bia po i qëndron pranë Albes ku i tha që është “shoqe” e saj. Ajo e këshilloi që të mendoj për vetën dhe se do ta…
ShowBiz
