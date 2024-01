E papritur: Besi dhe Miss Rose do të futen prap në Big Brother VIP Kosova Dy ish-banorët Besi dhe Miss Rose do të kalojnë 24 orë me 4 finalistet e Big Brother VIP Kosova 2. Besi dhe Miss Rose janë dy prej banorëve që u larguan nga shtëpia e BBVK javë më parë, shkruan lajmi.net. Ata do të jenë 24 orë brenda shtepisë me finalistet. Produksioni ka vendosur se gjatë…