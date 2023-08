E papritur: Analisti i afërt me Kurtin i del kundër “Je ka shkon rrugës të Hashimit, ty nuk ka me të ec gjatë” Analisti i afërt me puahtetin, Rron Gjinovci, i ka dalë kundër kryeministrit, Albin Kurti, lidhur me projektin të shumë përfolur ditëve të fundit. Rruga Prizren – Tetovë po proklamohet nga pushteti si një projekt që do të bëhet e do t’i lidhë dy shtete, Kosovën e Maqedoninë e Veriut përmes këtyre qyteteve. Gjinovci ka pasur…