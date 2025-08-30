E padëgjuar më parë | Murati kërkon që të vazhdohet me votimin e qeverisë, pa u zgjedhur nënkryetari i Kuvendit nga pakicat serbe – thotë se i kanë votat!
Lëvizja Vetëvendosje (VV) ka shpallur se Kuvendi i Kosovës është i konstituar, pavarësisht faktit që ende nuk është zgjedhur nënkryetari i Kuvendit nga pakicat serbe.
Hekuran Murati, përfaqësues i VV-së, theksoi se procedurat kushtetuese janë ndjekur dhe se formimi i institucioneve po ecën përpara, edhe pse pozita, si ajo e nënkryetarit të Kuvendit nga pakicat serbe, mbetet i paplotësuar, transmeton lajmi.net
“Çështja është që procedurat janë vijim të parapara në Kushtetutë. Fillimisht, mandatari nga Presidentja, njëherë na duhet mbledhje e Këshillit të Pavarur të VV-së, dhe pas nominimit nga Presidentja, pastaj do të kemi seancën për qeveri. Situata është kushtetuese sepse kemi shterrur të gjitha mundësitë. Janë tentuar dhe provuar të gjithë kandidatët, dhe asnjë nuk ka marrë votat. Në situatë të tillë nuk mund të bllokohet vendi,” tha Murati për mediat pas seancës.
Një aspekt i rëndësishëm i këtij procesi ka qenë dështimi i Lëvizjes Vetëvendosje për të siguruar shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Pasi VV nuk kishte votat e mjaftueshme për ta zgjedhur Dimal Bashën në këtë pozita, u desh ndërhyrja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), e cila dha mbështetjen e saj për të zhbllokuar procesin.
Por, përkundër që s’i ka votat, Murati çudit duke pretenduar se VV i ka numrat për qeveri.
“Të vimë te situata e mandatarit, pastaj shohim. Situata ka këto opsione. Të vazhdohet me institucionet, krijimin e tyre. A i kemi numrat do ta shihni në seancën kur votohet qeveria,” ka shtuar Murati.
Dëshmi që s’i kanë votat është edhe dështimi i Nenad Rashiqit, kandidat i vetpropozuar për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës për pakicen serbe. Rashiqi në tri tentime dështoi të zgjidhet nënkryetar, përkundër votës “PRO” nga VV./lajmi.net/