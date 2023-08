E pabesueshme: Trajneri i Al Ittihad informon klubin se Benzema nuk po i përshtatet në stilin e lojës

Transferimi i Karim Benzemas te Al Ittihad në Arabinë Saudite ishte një nga kalimet më të mëdha në afatin kalimtar të kësaj vere.

Fituesi i Topit të Artë u largua pas shumë vitesh nga Real Madridi për t’iu bashkuar klubit arab për një pagë marramendëse.

Megjithatë, Benzema tani raportohet se ka hasur në probleme me trajnerin e skuadrës, Nuno Espirito Santo.

Sipas asaj që raportohet gazeta arabe “aaësat_spt”, trajneri Nuno ka informuar drejtuesit e klubit se Benzema nuk po i përshtatet në stilin e tij taktik.

🚨 Nuno Espírito Santo has reportedly informed the Al-Ittihad board that Karim Benzema does not fit into his tactical style. 👀

He wasn’t keen on signing the Ballon d’Or winner in the first place, which is leading to tension between the two men.

The Portuguese manager also… pic.twitter.com/u3tAZLc0bP

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 23, 2023