E motra: Pres gjithmonë telefonatën ku do të më thuhet që Ukshin Hoti është i gjallë

Motra e Ukshin Hotit, Myrvetja, ka treguar momentet kur kishte marrë lajmin për zhdukjen e Ukshin Hotit.

Veç kësaj, ai komentoi edhe rrugëtimin e deritanishëm, pa praninë e vëllait, ndërsa pohoi se vazhdimisht pret telefonatën ku do t’i thuhet që Ukshini është gjallë, përcjell lajmi.net.

Madje, ajo shtoi se të vëllanë e kishte udhërrëfyes.

“Për mua ka qenë humbje, të cilin nuk kam fjalë as ta përshkruaj se si ndjehem, ndjehem shumë keq. Gjithmonë brenga se është i zhdukur më mundon, gjithmonë pres, jam në pritje. Kam thënë shpesh se si ushtari në kufi që e ruan kufirin ashtu, unë jam gjithmonë në gjendje gatishmërie kur ka ardhur dikush dhe në shtëpi, kur ka cingëruar telefoni, te unë ka qenë gjithmonë ka qenë të Ukshini, mos dikush po me thërret, ose dikush po vjen me ma pru ndonjë lajm se ku gjendet dhe çka u bë me të”, tha ndër tjerash ajo në Klan Kosova.