E moshuara u del përballë protestuesve dhe tenton t’i ndalë, situata e tensionuar vazhdon edhe sot në Tiranë (VIDEO)

Protestat në Tiranë kanë vijuar edhe këtë të premte, më 16 tetor, në ditën e katërt të demonstratave, ndërsa situata në kryeqytetin shqiptar mbetet e tensionuar. Në një video të publikuar nga Lajmi.net në Facebook, shihet një e moshuar që u del përballë protestuesve dhe tenton t’i ndalë, në një moment kur tubimet dhe përplasjet…

Lajme

16/10/2026 13:34

Protestat Tiranë kanë vijuar edhe këtë premte, 16 tetor, ditën e katërt demonstratave, ndërsa situata kryeqytetin shqiptar mbetet e tensionuar.

një video publikuar nga Lajmi.net Facebook, shihet një e moshuar u del përballë protestuesve dhe tenton t’i ndalë, një moment kur tubimet dhe përplasjet kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik.

Protestat, nisura me pjesëmarrjen e studentëve dhe rinjve, janë zgjeruar edhe me qytetarë tjerë. Gjatë ditës sotme, demonstruesit kanë bllokuar rrugë dhe janë grumbulluar pranë institucioneve shtetërore, përfshirë Ministrinë e Ekonomisë dhe atë Arsimit.

Pakënaqësitë lidhen me problemet arsim, korrupsionin dhe kërkesat për ndryshime politike./lajmi.net/

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