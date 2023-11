E mori në mbrojtje policia, Memli Krasniqi konfirmon: Kërcënimet lidhen me situatën në veri

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi deklaroi se nuk është ndjerë asnjëherë i kërcënuar. Ai theksoi se ka qenë vlerësimi i organeve të sigurisë për t’ia ofruar mbrojtjen e afërt.

Pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, ai u shpreh se këto kërcënime ndërlidhen me situatën e tensionuar në veriun e vendit.

“Nuk jam as jam ndjerë kurrë i kërcënuar edhe kur na kanë rrjedhë informacione, ose publikuar informacione për kërcënime me vrasje, siç i dini para pak muajsh. Por ka qenë vlerësimi i organeve të sigurisë, në këtë rast Policisë së Kosovës, unë besoj edhe me organet tjera të ndërlidhura e ndërvarura që të na ofrojnë mbrojtjen e afërt për arsye që unë besoj që ata do të duhej ata t’i tregojnë, por që ndërlidhen me zhvillimet dhe me situatën e tensionuar të përkeqësuar pas sulmeve në veriun e vendit”, deklaroi ai.

Së fundmi është raportuar që policia ka marrë në mbrojtje krerët e partive opozitare në vend për shkak të kërcënimeve nga grupet terroriste serbe.