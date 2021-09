E mori me vete në Gjermani, Gërvalla i shkon pas Osmanit edhe në SHBA

Por pas kësaj, ajo do të udhëtojë drejtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, transmeton Klankosova.tv.

“Java e Presidentes Osmani nisi me pritjen e delegacionit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, duke vazhduar me vizitën zyrtare në Gjermani dhe në fundjavë ajo do të udhëtojë drejt New York”, tha dje Blerim Vela, Shef i Kabinetit të Osmanit.

“Kosova po i rifreskon marrëdhëniet me aleatët”.

Klan Kosova nga burime të veta brenda Presidencës merr vesh se bashkë me Osmanin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të udhëtojë edhe ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.