E mitura nga Ferizaj lind fëmijë në QKUK, policia nis hetimet Është raportuar se një femër kosovare e mitur nga Ferizaj ka lindur një fëmijë në Klinikën e Gjinekologjisë në QKUK. Viktima kishte filluar bashkëjetesën nën moshën 16 vjeç me të dyshuarin mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt. Rasti është klasifikuar si “bashkëjetesë me personin nën moshën 16-vjeçare”. /Lajmi.net/