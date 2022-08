E mitura ikën nga 34-vjeçari, babai iu pajtua me “martesë” Fillimisht me 15 korrik ishte raportuar si e zhdukur. Ndërsa të shtunën e 6 gushtit, një 15 vjeçe nga Gjilani, pasi u kthye tek babai, shkoi në polici ku deklaroi se për tri javë ka bashkëjetuar me një person 34 vjeçar në Bujanoc. Policia e prokuroria shkaku i rastit me të mitur, nuk dhanë detaje…