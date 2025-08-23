E mitura dyshohet se u shfrytëzua seksualisht nga një burrë në Gjilan
Një e mitur në Gjilan, ka raportuar në polici se gjatë muajit korrik të këtij viti ishte takuar me në burrë, ku dyshohet se e kishte shfrytëzuar seksualisht. Policia ka bërë të ditur se është arrestuar i dyshuari dhe me aktvendim të prokurorit kujdestar është ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë. Njoftimi i…
Lajme
Një e mitur në Gjilan, ka raportuar në polici se gjatë muajit korrik të këtij viti ishte takuar me në burrë, ku dyshohet se e kishte shfrytëzuar seksualisht.
Policia ka bërë të ditur se është arrestuar i dyshuari dhe me aktvendim të prokurorit kujdestar është ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë.
Njoftimi i plotë:
Viktima femër kosovare-e mitur, ka lajmëruar se gjatë mesit të muajit korrik 2025 ishte takuar me të dyshuarin mashkull kosovar dhe i dyshuari e kishte shfrytëzuar seksualisht. Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe me aktvendim të prokurorit kujdestar është ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë.