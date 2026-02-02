E martë me intervale me diell dhe temperatura deri në 7°C

Të martën parashihet mot i vranët me intervale me diell, ndërsa në orët e mëngjesit do të ketë ngrica. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -4 deri në -2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 4 deri në 7 gradë. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1 deri në 7 metra për sekondë.

02/02/2026 22:57

