E martë me intervale me diell dhe temperatura deri në 7°C
Të martën parashihet mot i vranët me intervale me diell, ndërsa në orët e mëngjesit do të ketë ngrica. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -4 deri në -2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 4 deri në 7 gradë. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1 deri në 7 metra për sekondë.
