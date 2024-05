E lëndoi rëndë kulmi i Komunës së Prishtinës: Elza Ujkani do të kompenzohet me 110 mijë euro Kuvendi Komunal i Prishtinës me 36 vota për, asnjë kundër e ka miratuar propozim-vendimin për kompensimin e Elza Ujkanit, e cila ishte lënduar nga rënia e kulmit të objektit të komunë së re të kryeqytetit. Ujkani do të kompensohet me 110 mijë euro për lëndimet e marra në këtë rast. Kryetari i komunës, Përparim Rama,…