“E kuptoj që ka policë që punojnë për interesa të ndryshëm”, avokati flet për huqjen e policisë në raportin për rastin e Lulzim Fejzullahut Raporti i policisë i datës 15 janar për rastin e Lulzim Fejzullahut, për të cilin thuhej se u ther me thikë ndonëse e vërteta ishte se i njëjti u godit me veturë dhe u rrah me shkop hekuri për vdekje, ngjalli shumë reagime. Avokati Asdren Hoxha thotë se për të është e pakuptimtë një konstatim…