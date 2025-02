E kryer, Mërgim Vojvoda largohet nga Torino – por mbetet në Serie A

Vojvoda ka arritur tashmë marrëveshje me klubin të cilin e drejton Cesc Fabregas si trajner, duke nënshkruar deri në vitin 2027.

Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano dhe Sky Sport kanë konfirmuar se Vojvoda do të jetë afrimi i shtatë për Comon gjatë afatit kalimtar të dimrit.

🔵🤝🏻 Como have agreed deal to sign Mergim Vojvoda from Torino, permanent move.

Contract until June 2027. pic.twitter.com/k21oXW6S7i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025