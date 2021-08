E kryer, Martin Odegaard lojtar i Arsenalit

Dy klubet kanë gjetur ‘gjuhën e përbashkët’ për afro 40 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka konfirmuar se marrëveshja është kompletuar dhe Odegaard tani është lojtar i Arsenalit.

“Martin Odegaard te Arsenal, e kryer dhe marrëveshje e konfirmuar. Lëvizje e përgjithshme, për më pak se 40 milionë euro për Real Madrid. Marrëveshja personale e arritur për pesë vitet e ardhshme”, shkroi ai.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move – bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC

Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021