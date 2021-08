E kryer, Hauge kalon te Eintracht Frankfurt

Hauge është larguar nga Milani në drejtim të Frankfurtit, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, marrëveshja mes dy klubeve është arritur dhe “Rossonerët” do të përfitojnë 12 milionë euro nga shitja e futbollistit.

Mesfushori do të i nënshtrohet testeve mejkësore të hënën më pas do të nënshkruaj kontratë pesë-vjeçare të vlefshme deri në qershor të vitit 2026.

21-vjeçari, ishte transferuar te ‘Rossonerët’ verën e kaluar për rreth katër milionë euro nga Bodo/Glimt, me gjigantin italian ai ia doli të realizoi pesë gola në 24 paraqitje në të gjitha garat. /Lajmi.net/

Jens Petter Hauge to Eintracht Frankfurt, done deal confirmed. AC Milan will receive €12m from this deal. Hauge will fly to Frankfurt on Sunday in order to complete his move. 🔴🇳🇴 #ACMilan

Medical scheduled on Monday… then official announcement soon. 🤝 @SkySport @ManuBaio https://t.co/D5BtL3EViF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2021