E kryer, Emerson kalon te Tottenham nga Barcelona

Dy klubet që disa javë ishin negociata për Emersonin, derisa Barcelona kishte refuzuar shkëmbimin me Serge Aurier, transmeton lajmi.net.

Tani, eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka zbuluar se marrëveshja është e kompletuar.

“Tottenham dhe Barcelona kanë arritur marrëveshja për Emerson Royal për 30 milionë euro përfshirë bonuset”.

“Emerson ka pranuar Tottenham si klub i radhës, detajet në anën personale vazhdojnë derisa të arrihet marrëveshja. Bisedimet vazhdojnë”, shkroi ai.

Tottenham and Barcelona have reached an agreement for Emerson Royal on a permanent move for €30m add ons included. ⚪️🤝 #THFC #FCB

Emerson has accepted Spurs as next club – still details pending on personal terms to complete the deal. Talks ongoing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021