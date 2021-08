E kryer, Correa kalon te Inter nga Lazio

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka konfirmuar se marrëveshja e plotë mes dy klubeve është arritur, transmeton lajmi.net.

Marrëveshja është huazim me obligim blerje, derisa Inter do paguajë 30 milionë euro plus 1 milionë euro bonuse.

Correa gjithashtu dëshironte të kalonte te Inter, ku do ribashkohet me ish trajnerin Simeone Inzaghi, andaj edhe refuzoi Evertonin.

Joaquin Correa from Lazio to Inter, deal completed and here-we-go! €30m plus €1m add ons to Lazio as final fee on loan with obligation to buy. 🔵 #Inter #transfers

No Everton move – Correa only wanted to join Inter. Done deal. 🤝🇦🇷 @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021