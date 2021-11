E kryer, Conte trajneri i ri i Tottenhamit

Pas shkarkimit të Nunos, Spurs kanë arritur marrëveshje verbale me trajnerin Antonio Conte që do nënshkruajë për dy vite, shkruan lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano zbulon se ishte Fabio Paratici që ndryshoi mendjen e Contes që tashmë është trajner i ri i Tottenhamit.

Antonio Conte to Tottenham, confirmed and here we go. The contract until June 2023 will be signed on Tuesday. The verbal agreement is now completed. He’s back in the Premier League. ⚪️🇮🇹 #THFC

Fabio Paratici wanted him since June and changed Conte’s mind. Incredible work. #Conte pic.twitter.com/2TnHBwyq0A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2021