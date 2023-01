E kryer, Arsenali arrin marrëveshje edhe me Jakub Kiwior Pas Leandro Trossard, Arsenali është pranë transferimit edhe të një tjetër lojtari, i cili do të jetë përforcimi më i ri në repartin e mbrojtjes. Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano e ka konfirmuar se Arsenali e ka kompletuar transferimin e Jakub Kiwior, ku marrëveshja me Spezian është arritur. Kontratat janë duke u nënshkruar me Spezian…