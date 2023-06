​E kryer, 200 milion euro në vit, Benzema nënshkruan me Al Ittihad Karim Benzema mësohet se ka nënshkruar pjesën kryesore të dokumenteve për t’u bërë lojtar i ri i Al Ittihad. Kontrata e Benzemas do të jetë e vlefshme deri në vitin 2025 dhe do të përfshijë opsionin edhe për një sezon tjetër, raporton gazetari Fabrizio Romano. Përfitimet e sulmuesit francez do të jenë afër 200 milionë…