E kritikoi por do ta takojë: Kurti përballet nesër me Escobarin në Prishtinë Kryeministri Albin Kuti nesër do të zhvillojë një takim me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili po qëndron në Kosovë në një vizitë zyrtare. Takimin e ka konfirmuar zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu. Escobar po qëndron sot në Kosovë në kuadër të një vizitë më të gjerë. Ai dje ishte në Belgjikë,…