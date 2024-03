E kreu me AAK, tash radhën e ka PDK-ja, Peci: Jeni përgjigj sikur me ju thirr në emër Gjatë javës së kaluar, por edhe gjatë kësaj jave temë diskutimi ishte largimi i selisë së AAK-së nga një ndërtesë që ishte në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë. Sipas Ministrit Faton Peci, kjo u bë sepse afati i kontratës së tyre kishte kaluar dhe Ministria tashmë do e shfrytëzojë atë objekt për zyret e saj,…