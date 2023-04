E konfirmuar: Inspektorati arreston katër zyrtarë policorë kosovarë

Janë arrestuar katër zyrtarë policorë kosovarë.

Këtë e ka konfirmuar vetëm para pak çastesh Inspektorati Policor përmes një komunikate dërguar mediave, përcjell lajmi.net.

Ata gjatë ditës së sotme janë marrë në pyetje, teksa në mbrëmje rezultoi arrestimi. Bëhet e ditur se angazhimi filloi në orët e para të mëngjesit, me të mësuar se kishte dyshime për përfshirje të mundshme të një zyrtari policor në një gjuajtje me armë zjarri.

“Pas ndërmarrjes së disa veprimeve hetimore në koordinim me prokurorinë hetuesit e IPK-së kanë arrestuar sot në orët e mbrëmjes katër zyrtarë policorë me dyshimin se kanë kryer veprën penale “mos lajmërim i veprës penale” dhe njëri nga ta është i dyshuar për veprën penale “vrasje – në tentativë” (lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës)”, thuhet ndër tjerash.

Më poshtë edhe komunikata e plotë:

Prishtinë, 11 prill 2023,

Hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës janë njoftuar nga Policia e Kosovës sot në orët e hershme të mëngjesit lidhur me rastin e ndodhur në orët e vona të datës 10.04.2023 në veri të vendit ku në rrugën magjistrale Mitrovicë – Leposaviq ishte raportuar për plagosjen e një personi nga arma e zjarrit.

IPK ishte njoftuar për këtë rast pasi që policia pas ekzaminimit të dëshmive të siguruara, kishte dyshime për përfshirje të mundshme të një zyrtari policor në gjuajtje me armë zjarri.Bazuar në informacionet dhe dëshmitë e siguruara deri më tani janë suspenduar katër zyrtarë policorë , ndaj tre zyrtarëve që nuk kishin raportuar lidhur me rastin dhe një zyrtar për mos raportim si dhe për përfshirjen e tij në rast.

Pas ndërmarrjes së disa veprimeve hetimore në koordinim me prokurorinë hetuesit e IPK-së kanë arrestuar sot në orët e mbrëmjes katër zyrtarë policorë me dyshimin se kanë kryer veprën penale “mos lajmërim i veprës penale” dhe njëri nga ta është i dyshuar për veprën penale “vrasje – në tentativë” (lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës).

Me vendim të prokurorit të njëjtëve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.

Hetuesit e IPK-së janë duke ndërmarrë edhe veprime tjera hetimore për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij rasti në koordinim të plotë me Prokurorin e Shtetit.

Veprime të tjera do të ndërmerren në përputhje me autorizimet ligjore të IPK-së dhe në koordinim me prokurorinë kompetente.

Me respekt;

Divizioni për bashkëpunim dhe informim

Inspektorati Policor i Kosovës