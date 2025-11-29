E konfirmuar: “Baba Stars” po rikthehen me një projekt së bashku

ShowBiz

29/11/2025 16:34

Grupi legjendar i hip-hopit Baba Stars ka lajmëruar rikthimin e shumëpritur, transmeton lajmi.net.

Përmes faqes zyrtare të labelit të tyre në Facebook, anëtarët publikuan një fotografi ku shihen Ghetto Geasy, Majk, Skiv, Onat dhe Cozman, duke paralajmëruar projektin e ri të quajtur “High 10”.

Në postimin e tyre u la të kuptohet se kënga apo projekti i ardhshëm do të publikohet së shpejti, me mesazhin: “HIGH 10, së shpejti…”./lajmi.net/

