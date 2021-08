E konfirmon Romano: Real Madrid ka ofruar 160 milionë euro për Mbappe

Francezi e ka prioritet largimin nga PSG-ja, derisa ka refuzuar më shumë se tre propozime nga klubi francez për rinovim, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka konfirmuar ofertën e Realit drejtë PSG-së që vlen 160 milionë euro.

“Konfirmohet. Real Madrid ka bërë ofertë formale për 160 milionë euro për të transferuar Kylian Mbappe menjëherë. Nuk ka dritë të gjelbër ende nga PSG”.

“Kylian Mbappe ka refuzuar me shumë se tre propozime të ndryshme të PSG-së për të vazhduar kontratën. Ai është në pritje gjithashtu”, shkroi ai.

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid

Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021