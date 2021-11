E konfirmon Romano, ky do jetë trajneri i ri i Newcastle United

Pas disa emrave të njohur në listën e sheikëve të Arabisë Saudite, është vendosur që drejtimin e skuadrës angleze ta marrë Eddie Howe, shkruan lajmi.net.

Newcastle arriti marrëveshje me Howe pasi iu dështoi marrëveshja me Paulo Fonseca dhe Unai Emery.

Këtë e ka konfirmuar eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, që zbuloi se kanë mbetur vetëm edhe disa detaje të vogla që do kompletohen së shpejti.

Eddie Howe will be the new Newcastle manager. Agreement completed after talks collapsed with Paulo Fonseca and Unai Emery. Matter of time to prepare paperworks and sign. ⚪️ #NUFC

Final details to be fixed and here-we-go. #Newcastle

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2021