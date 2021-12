E konfirmon Romano, Barcelona kompleton transferimin e Torres

Spanjolli do t’i bashkohet katalunasve në janar, ku edhe do nënshkruajë kontratë pesëvjeçare, përcjellë lajmi.net.

Romano zbulon se marrëveshja kushtoi 55 milionë euro plus 10 milionë euro në rast që plotësohen bonuset.

