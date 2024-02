E konfirmon QKUK: Gjendja e 23-vjeçares që u godit nga kulmi është përmirësuar

Pas rreth 20 ditësh trajtimi në Mjekimin Intensiv në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, vajza 23-vjeçare, Elza Ujkani që pësoi lëndime të rënda si pasojë e shembjes së kulmit në ndërtesën e Komunës së re në Prishtinë, është dërguar në Klinikën e Neurokirurgjisë për të vazhduar mjekimin.

Dje (e hënë), pasi është vlerësuar nga stafi mjekësor se gjendja e pacientes është jashtë rrezikut për jetë, është vendosur që ajo të vazhdojë trajtimin mjekësor në Klinikën e Neurokirurgjisë.

Kështu bën të ditur për KosovaPress, shefi i Mjekimit Intensiv Qendror në QKUK, Shaqir Uka.

Ai tha se gjendja e 23-vjeçares ka qenë stabile dhe jashtë rrezikut për jetë, ndaj edhe kjo ka qenë arsyeja pse është liruar nga intensiva për të vazhduar në Neurokirurgji.

“Po, është e vërtetë që Elza dje në orët e mesditës është liruar nga Mjekimi Intensiv Qendror, pas përmirësimit të gjendjes së përgjithshme të saj. Gjendja ka qenë stabile dhe ne e kemi transferuar për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor në Klinikën e Neurokirurgjisë, ku do të vazhdojë të marrë trajtimin edhe për një kohë të caktuar… Ne mendojmë që gjendja e Elzës ka qenë jashtë rrezikut për jetë dhe kjo ka qenë arsyeja pse ne e kemi bërë këtë lëvizje nga Mjekimi Intensiv në Klinikën e Neurokirurgjisë. Shpresojmë që të mos ndodhë ndonjë komplikim i padëshirueshëm gjatë trajtimit të mëtutjeshëm të saj”, tha Uka.

Po ashtu, edhe drejtori i Klinikës së Neurokirurgjisë në QKUK, Besnik Elshani për KosovaPress tha se duke marrë parasysh gjendjen e pacientes, moshën e saj dhe profesionalizmin e stafit mjekësor, vlerëson se pacientja do ta marrë veten shumë shpejt.

Elshani potencoi se pas pranimit të pacientes në këtë klinikë, ajo iu është nënshtruar analizave shtesë radiologjike, laboratorike, për çka shtoi se po kujdesen edhe për rehabilitimin e saj në aspektin fizioterapeutik.

“Ajo është operuar fillimisht në Klinikën e Neurokirurgjisë për shkak të lëndimit në kokë, pastaj është transferuar në kujdesin intensiv, në Mjekimin Intensiv, ku është mbajtur një kohë të gjatë në aparat respirativ derisa është qetësuar gjendja e saj ka reaguar trupi mirë. Pastaj pas kthjellimit apo daljes nga gjendja… Ajo tanimë vazhdon tretmanin në klinikën tonë, gjendja është stabile. Jemi tash dukem u marrë me analiza shtesë radiologjike, laboratorike e të tjera dhe çka është e rëndësishme, ne jemi duke u marrë me rehabilitimin e saj në aspektin fizioterapeutik, ku vlerësoj që duke marrë parasysh moshën e saj, gjendjen dhe profesionalizimin e përbashkët me Klinikën e Radiologjisë, besoj që ajo do ta merr veten shumë shpejt”, theksoi Elshani.

Më 18 janar, një vajzë 23-vjeçare mori lëndime të rënda si pasojë e shembjes së kulmit në ndërtesën e Komunës së re në Prishtinë. Ajo fillimisht u trajtua në Qendrën Emergjente në QKUK, pastaj u dërgua në Mjekimin Intensiv për të vazhduar trajtimin.

Ndërkaq, nga komuna u tha se dyshimet e para janë që shembja e kulmit ka ndodhur si shkak i erërave të forta atë ditë, derisa hetimet po vazhdojnë.