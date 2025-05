E konfirmon Prokuroria Speciale: Peci po intervistohet në cilësinë e të pandehurit

Ministri i Bujqësisë në detyrë i Republikës së Kosovës, Faton Peci është duke u intervistuar nga Prokuroria Speciale në lidhje me fabrikën e mbetjeve shtazore.

Intervistimi ka filluar tash e disa orë dhe po vazhdon ende, shkruan lajmi.net.

Prokuroria Speciale e ka konfirmuar për lajmi.net se Peci po hetohet në cilësinë e të pandehurit.

“Po vazhdon ende intervistimi. I njëjti është duke u intervistuar në cilësinë e të pandehurit”, kanë thënë nga Prokuroria Speciale për lajmi.net.

Prokurori Shala sot është deklaruar edhe para mediave në lidhje bastisjet që janë realizuar sot në katër lokacione të ndryshme: Agjencia e Zhvillimit dhe Veterinarisë, ministria e Bujqësisë, Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë dhe lokacioni i kompanisë fituese të këtij tenderi, ‘Funksionalizimi i objekteve për përpunimin e produkteve shtazore’.

“Ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunim e nën-produkteve shtazore. Bastisjet janë duke u zhvilluar në katër lokacione. Me autorizimin tonë, Policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për këtë çështje më detaje nuk mundemi sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve.Po bastisen katër lokacione janë në vijim e sipër e për çdo veprim më tepër do t’iu njoftojmë. Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësorë, e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe kompania përfituese”, deklaroi prokurori Shala, shkruan lajmi.net.

Në lidhje me këtë aksion, janë deklaruar edhe nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale.