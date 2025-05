E konfirmon Prokuroria Speciale- Faton Peci është duke u inervistuar

Ministri i Bujqësisë, Faton Peci është duke u intervistuar nga një Njësi e Veçantë e Hetimeve.

Intervistimin e tij e kanë konfirmuar për KosovaPress nga Prokuroria Speciale.

Ai po intervistohet në lidhje me aksionin e sotshëm të Prokurorisë Speciale për rastin me fabrikën për mbetjet shtazore.

Sot gjatë ditës është bastisur objekti i ministrisë së Bujqësisë, nën dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, shkruan lajmi.net

Prokurori Admir Shala ka konfirmuar se bastisjet po zhvillohen në katër lokacione të ndryshme dhe janë pjesë e një hetimi që lidhet me mënyrën e dhënies me qira të kësaj fabrike.

As ministri Peci e as kryeministri Kurti nuk kanë dal me reagim në lidhje me aksionin e Prokurorisë Speciale./lajmi.net/