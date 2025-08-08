E konfirmon Policia: Dy të arrestuar në Mitrovicë të Veriut pas përfundimit të “Mitrovica Jazz Days”
Dy persona janë arrestuar në Mitrovicë të Veriut nën dyshimin për prishje të rendit dhe qetësisë publike, pas përfundimit të festivalit kulturor “Mitrovica Jazz Days”.
Lajmin e ka konfirmuar për Lajmi.net zëvendësdrejtori i Policisë për rajonin e veriut, Veton Elshani.
“Sot rreth orës 16:00 në sheshin ‘Car Lazar’ ka pasur aktivitet kulturor, Festival i Jazit. Pas përfundimit të performancës, rreth orës 18:00 dhe fillimit të mbledhjes së pajisjeve muzikore nga ana e organizatorit, ka ardhur deri te prishja e rendit dhe qetësisë publike,” ka deklaruar Elshani.
Sipas tij, dy persona janë ndaluar si të dyshuar dhe janë dërguar për intervistim.
“Pas intervistimeve dhe konsultimit me prokurorin do të vendoset se si të lëvizim tutje,” shtoi ai.
Pavarësisht incidentit, Elshani theksoi se “situata në Mitrovicë të Veriut është e qetë”./Lajmi.net/