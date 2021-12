E konfirmon pjesëtari i bordit: Bayern Munich nuk e do Haaland shkaku i Lewandowskit

Pjesëtari i bordit të Bayern Munichut, Herbert Hainer ka konfirmuar se në verë nuk do provojnë të transferojnë yllin e Borussia Dortmundit, Erling Haaland.

Norvegjezi kërkohet nga top gjigantët evropianë ngase do t’i taktivizohet klauzola e lirimit me vlerë 75 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, Bayern Munich nuk do jetë ndër skuadrat e interesuara për Haaland shkaku i sulmuesit Robert Lewandowski dhe këtë e ka konfirmuar Hainer.

“Bayern nuk do e transferojë Haaland sepse? Sepse kemi sulmuesin më të mirë në botë Robert Lewandowski. Jam i bindur që ai do vazhdojë të luajë në nivelin e njëjtë për vite dhe do isha i lumtur nëse pensionohet këtu”.

Ndërkohë, raportohet se Bayern do provojë ta bind polakun për rinovimin e kontratës deri në vitin 2025./Lajmi.net