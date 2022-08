E konfirmon MSH: S’ka rimbursim për barnat e blera gjatë pandemisë

Me qindra euro kanë shpenzuar qytetarët në Kosovë të infektuar me COVID-19. Medikamentet janë shitur në çmime të ndryshme, ku vetëm Remdesivir-i, është blerë edhe deri në 800 euro. Nga Ministria e Shëndetësisë po kërkohet rimbursimi i mjeteve që kanë shpenzuar pacientët gjatë pandemisë. Por, ky institucion ekzekutiv deklaron se nuk ka skemë të rimbursimit të terapive.

Në kohën kur institucionet shëndetësore po përballeshin me vlugun e rasteve të infektimit me koronavirus, remdesiviri nuk ka ekzistuar në tregun e Kosovës.

Anëtari i Komisionit për Shëndetësi, Shemsedin Dreshaj tregon se sa kanë qenë shifrat, që pacientët janë detyruar të blejnë këtë medikament për trajtimin e COVID-19.

“Në fillim kur është rekomanduar Remdesiviri që të përdoret, ai bar nuk ka ekzistuar në tregun e Kosovës. Është dashur të sigurohet me rrugë të ndryshme prej jashtë. Nuk ka qenë as në listën e barnave të cilat ne i kemi në qarkullim në Kosovë, kështu që është siguruar përmes rrugëve të ndryshme. Vërtetë atëherë çmimi ka qenë i lartë dhe është shkuar diku deri në 800 euro. Pastaj dikur ka filluar të bie deri në 75 euro, sa ka qenë herën e fundit”, deklaron Dreshaj.

Dy vjet pas përhapjes së rasteve të para me këtë virus, infektologu Shemsedin Dreshaj kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të gjejë mekanizma për rimbursimin e mjeteve të shpenzuara.

“Ministria e Shëndetësisë duhet të gjejë mekanizma, do të duhej të gjej rrugën dhe metodën se si këto familje t’i kompensojë të cilat vërtetë kanë pasur një kosto të madhe të trajtimit ose një kosto të shtrenjtë të trajtimit të pandemisë. Fatkeqësisht një pjesë e këtyre familjeve i kanë humb edhe familjarët. Pra, definitivisht mendoj që në këto aspekte ne duhet të veprojmë ashtu siç kanë vepruar edhe shtetet e perëndimit. Pra, sado pak ta lehtësojmë edhe gjepin e familjes, në veçanti në këtë periudhë të krizës, në të cilën jemi sot”, shton Dreshaj për KosovaPress.

Pacientët e infektuar kanë shpenzuar me qindra euro për trajtim. Një gjë e tillë konfirmohet edhe në hulumtimin për koston mesatare të shpenzimeve nga pacientët e infektuar nga Shoqata për të Drejtat e Pacientëve. Kryetari Besim Kodra thotë se kanë pasur ankesa që nga fillimi i pandemisë që barnat po shiten me çmime të larta.

“Kemi marrë shuma të ndryshme, dikush nuk ka shpenzuar asgjë deri në shtatë mijë euro. Dhe kemi nxjerrë një shumë mesatare që na ka dalë 426 euro për secilin pacient të prekur me COVID-19. Këtu kanë hyrë barnat, kanë hyrë incizimet që është dashur pacientët t’i bëjnë jashtë dhe shumë pengesa të tjera që ata i kanë pasur për të marrë shërbime shëndetësore për rikthimin e shëndetit nga COVID”, tregon Kodra.

Sipas tij, pacientët janë ballafaquar edhe me korrupsion.

“Te kosto e trajtimit të pacientëve hyjnë edhe 15 për qind e të anketuarve që kanë thënë se është dashur të japin para për të marrë shërbim shëndetësor. Pra, pandeminë nëse nuk e shfrytëzojmë si mësim, ajo prapë do të na përsëritet dhe do të na godet më shumë. Ne duhet të krijojmë mekanizma që të përballemi me çdo rrezik shëndetësor që në vazhdimësi janë në rritje. Nëse nuk ka pasur barna, pacientët duhet që të kompensohen për dëmin që kanë pësuar nga mungesa e furnizimit me barna. Për ato barna që shteti e ka obligim të sigurojë nga lista esenciale, nuk i ka siguruar”, shprehet Kodra për KosovaPress.

Edhe Kodra kërkon që të krijohet një mekanizëm për rimbursimin e mjeteve të shpenzuara nga pacientët.

Megjithatë, nga Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje me shkrim, kanë theksuar se në mungesë të sigurimeve shëndetësore, nuk mund të ketë skemë të rimbursimit të terapive.

“Në mungesë të sigurimeve shëndetësore publike, nuk ka skemë të rimbursimit të terapive, të cilat pacientët i blejnë individualisht! Terapitë për COVID-19, janë siguruar nga MSH dhe SHSKUK, dhe përmes donacioneve, ku çdo terapi i është ofruar pacientëve!”, thuhet në këtë përgjigje.

Përdorimi i Remdesivir për trajtimin e pacientëve me COVID-19, u rekomandua përmes udhërrëfyesit Klinik për Menaxhimin dhe Trajtimin e COVID-19.

Sipas llogaritjes së Zyrës Kombëtare të Auditimit, vetëm në Klinikën Infektive për gjashtë muaj të vitit 2021, janë shpenzuar mbi 260 mijë euro për blerjen e Remdesivirit.