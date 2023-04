E konfirmon Man United: Martinez humb pjesën e mbetur të edicionit

Lisandro Martinez do t’i mungojë Manchester Unitedit në pjesën e mbetur të edicionit për shkak të lëndimit që e pësoi së fundmi.

Lajmi është konfirmuar nga Manchester United nëpërmjet një njoftimi të lëshuar në uebfaqen zyrtare, shkruan lajmi.net.

Qendërmbrojtësi argjentinas, Martinez pësoi lëndim në minutën e 86-të të barazimit 2:2 të së enjtes mbrëma me Sevillan në çerekfinalen e Ligës së Evropës.

Martinez pritet të jetë i gatshëm për edicionin e ardhshëm.

“Lisandro Martinez është përjashtuar për pjesën e mbetur të sezonit pas frakturës së një kocke metatarsal në këmbën e tij”.

“Megjithatë, mbrojtësi argjentinas pritet të bëjë një rikuperim të plotë në kohë për të qenë gati për fillimin e sezonit të ardhshëm” – thuhet në njoftimin e klubit./Lajmi.net/

📋 An official update on the condition of @LisandrMartinez and @RaphaelVarane.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 14, 2023