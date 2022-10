E konfirmon Laporta: Barcelona do ta ndërtojë një statujë të Lionel Messi jashtë ‘Camp Nou’ Lionel Messi do ta ketë një statujë jashtë ‘Camp Nou’. Presidenti i skuadrës së Barcelonës, Joan Laporta ka thënë se klubi do ta nderojë ikonën argjentinase me një statujë. Lionel Messi ka shkruar historinë me skuadrën e Barcelonës, duke fituar të gjithë trofetë e mundshëm, si dhe duke fituar shumë çmime individuale, përfshirë shtatë Topa…