E konfirmon KQZ – Gjilani shkon në balotazh: Alban Hyseni (VV) përballet me Arbër Ismajlin (LDK)

25/10/2025 19:06

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 12 tetor 2025, transmeton lajmi.net.

Në Komunën e Gjilanit, dy kandidatët kryesorë do të përballen në balotazh më 9 nëntor:

  • Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje (VV) ka marrë 22,264 vota (49.80%)

  • Arbër Ismajli nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 15,332 vota (34.29%)

Raundi i dytë do të vendosë se cili kandidat do të udhëheqë komunën e Gjilanit për mandat të ri./lajmi.net/

