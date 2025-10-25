E konfirmon KQZ – Gjilani shkon në balotazh: Alban Hyseni (VV) përballet me Arbër Ismajlin (LDK)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 12 tetor 2025, transmeton lajmi.net.
Në Komunën e Gjilanit, dy kandidatët kryesorë do të përballen në balotazh më 9 nëntor:
-
Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje (VV) ka marrë 22,264 vota (49.80%)
-
Arbër Ismajli nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 15,332 vota (34.29%)
Raundi i dytë do të vendosë se cili kandidat do të udhëheqë komunën e Gjilanit për mandat të ri./lajmi.net/