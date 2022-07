E konfirmon Kahn – Bayerni nuk do të nënshkruajë ndonjë sulmues këtë merkato Bayern Munich nuk do të nënshkruajë me ndonjë sulmues këtë afat kalimtar. Me largimin e Robert Lewandowskit nga ‘Alllianz Arena’, u përfol se Bayerni do të kërkojë zëvendësuesin e tij. Por, këtë verë ata nuk mendojnë të transferojnë ndonjë sulmues, ka treguar Oliver Kahn, transmeton lajmi.net. “Ne nuk do të nënshkruajmë me një sulmues të…