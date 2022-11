E konfirmon Franca, Lucas Hernandez e humb sezonin 2022/23 Kombëtarja e Francës do të jetë pa Lucas Hernandez për pjesën e mbetur të Botërorit. Kampionati Botëror nisi me një fitore 4:1 për Francën, ndaj Australisë, por lajme të këqija vijnë në raport me Lucas Hernandez. Lojtari u obligua të linte fushën e blertë pas vetëm nëntë minutave, dhe lëndimi dukej i rëndë edhe në…