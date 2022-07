E konfirmon edhe Bayerni: Klubet kanë arritur marrëveshje për Lewandowskin

Lojtari së shpejti do të kalojë te “bavarezët” për shumën e 50 milionë eurove, transmeton lajmi.net.

Futbollisti sot u pa në qendrën stërvitore te kampionët gjermanë, ku i përshëndeti shokët e skuadrës.

Në postimin e bërë në Twitter, Bayerni e falënderoi lojtarin për kontributin e dhënë ndër vite.

#FCBayern president Herbert #Hainer on Robert #Lewandowski: “We have come to a verbal agreement with Barcelona. It’s good to have clarity for all parties. Robert is an incredible player and he won everything with us. We are incredibly grateful to him.” pic.twitter.com/NvttIyQTRx

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022