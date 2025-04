E konfirmon deputeti i Vetëvendosjes: Kemi pranuar ta bëjmë ministre Duda Baljen

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka konfirmuar se në negocimin e Duda Baljes me Albin Kurtit, ka pasur pajtim për t’i dhënë asaj pozitë të ministres.

Rexhaj ka theksuar se është një hap i rëndësishëm që krejt deputetët janë takuar dhe janë arritur disa marrëveshje, përfshirë pranimin e Baljes në kabinetin qeveritar.

“Krejt deputetët i kemi taku, e kemi pranuar me bë edhe ministre Duda Baljen, por unë mendoj që këtu është duke ndodhur diçka për herë të parë, krejt minoritetet iu kanë bashkangjitur qeverisë. Tash mundën me pas vullnet politik deputeti apo deputetja, që unë nuk mundem me paragjyku”, ka thënë ai në Politico.