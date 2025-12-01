E konfirmon Daut Haradinaj, kunati i Haxhiut pjesë e listës së AAK-së
Dardan Krasniqi, kunati i ish-ministres së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, do të jetë pjesë e listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).
Lajmin e ka konfirmuar Daut Haradinaj.
“Agim Çeku është në shtëpinë e vet, është ish-kryeministër i Aleancës, është lajm i madh dhe po, është lajm i vërtetë. Do të jenë edhe shumë lajme të tjera në 2-3 ditët e ardhshme. Edhe Dardan Krasniqi do të jetë në listën e AAK-së”, deklaroi Haradinaj, në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova.