E konfirmon Benzema, do jetë i gatshëm ndaj Barcelonës

Sulmuesi i Real Madridit, Karim Benzema do jetë me ekipin në ‘El Clasico’.

Mbrëmë Reali mposhti 1:0 skuadrën e Liverpool, falë golit të Benzemas dhe siguroi biletën për në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Pasi ‘Topi i Artë’ shënoi golin e vetëm në ‘Bernabeu’, ai u largua nga fusha si pasojë e lëndimit.

Kjo shkaktoi panik në kampin madrilenë, pasi kanë mbetur edhe tri ditë për përballjen më të mirë të vitit, kundër Barcelonës.

Megjithatë, pas ndeshjes ishte vetë lojtari që tha se ishte vetëm një goditje e vogël dhe u largua si masë paraprake.

‘Ishte vetëm një goditje. Kur u pyet nëse do jetë me Barçën? Do jem, do jem”, u shpreh sulmuesi.

Kujtojmë që ‘El Clasico’ zhvillohet më 19 mars, në ‘Camp Nou’, me fillim nga ora 21:00./Lajmi.net/