E konfirmon Ancelotti, Courtois do jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Barcelonës Portieri i Real Madrid, Thibaut Courtois, do jetë i gatshëm për ‘El Clasico’. ‘Mbretërit’ do të mund të llogarisin në portierin belg, për ndeshjen më të rëndësishme të vitit. Këtë e ka konfirmuar vetë trajneri i Realit, duke thënë së Thibo po përmirësohet dhe do luajë ndaj Barcelonës. “Courtois po përmirësohet nga inflamacioni i tij,…