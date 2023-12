E konfirmon AKP-ja: Kompleksi ku “zbarkoi” sot policia iu dha me qira MPB-së Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka marrë nën administrim kompleksin “Rajska Banja” në Banjskë të Zveçanit, pasi prona i përket një ndërmarrjeje shoqërore të Kosovës dhe të njëjtin ia ka lëshuar me qira Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtori menaxhues i kësaj agjencie, Arben Limani. “Bordi i drejtorëve [të AKP-së], me kërkesë të Ministrisë së…