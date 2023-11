E kërcënoi me publikim të fotove intime e vrasje, arrestohet nga policia Një grua ka raporuar në Polici se ishte shantazhuar dhe kanosur nga një person i dyshuar. Viktima kishte raportuar se i dyshuarin mashkull, i cili e kishte kushtëzuar që në rast se viktima nuk vazhdon lidhjen e dashurisë me të dyshuarin që e kishin pasur me herët i dyshuari do t’i publikon fotot intime të…